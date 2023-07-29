خبير عسكري مصري: الأمريكيون قد يفتحون جبهة جديدة ضد روسيا في سوريا لكن بوتين ينتظرهم بـ"ميزان الذهب"

علق اللواء المصري، نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، لـ RT على حديث الرئيس الروسي عن استعداد موسكو لأي سيناريو صدام مسلح مع القوات الأمريكية في سوريا.



وقال اللواء سالم إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فى خطابه عن إمكانية حدوث مواجهة بين أمريكا وروسيا على الأراضي السورية يعي جيدا ما الذي يفكر به الأمريكان وأنهم قد يلجأون لتسخين الجبهة السورية لعدة اعتبارات. أولها أن الأمريكان مشتبكون عسكرياً فعلا مع روسيا على الأراضي الأوكرانية ولو بشكل غير مباشر ليس هم فقط بل وحلف الناتو أيضا ومن ثم فإن فتح جبهة جديدة مع روسيا على الأراضي السورية وارد وبقوة والرئيس بوتين يعلم ذلك جيدا ومن ثم أطلق هذا التصريح التحذيري".

وأضاف: "من الممكن أن يكون فتح جبهة جديدة مع روسيا فى سوريا من قبل الأمريكان بشكل غير مباشر أيضا من خلال إعادة تمويل وتسليح داعش أو الأكراد أو غير ذلك من القوى الموالية للأمريكان

والهدف هنا هو تشتيت الجهود الروسية واستنزاف قواها العسكرية وهو الأمر الذي ينتبه إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جيدا ولذلك فإن تصريحاته محسوبة بدقة".

واستبعد أن تتورط الولايات المتحدة بشكل مباشر فى مواجهة مع روسيا فى سوريا، مرجحا أنها "ستجعل القوى المتحالفة معها تخوض حرباً بالوكالة".

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وتابع: "ربما يكون الفشل الذريع الذي واجه الهجوم المضاد الذي حاولت أوكرانيا القيام به ولم تحقق أي نتائج ملموسة على الأرض سببا آخر لرغبة الأمريكان في فتح جبهة جديدة في سوريا".

ولفت النظر إلى أن "محاولة استنزاف روسيا فى أوكرانيا باءت بالفشل الذريع والذي حدث هو العكس

استنزفت أوروبا عسكريا واقتصاديا/ بينما روسيا تتعامل مع الوضع بدقة متناهية وبميزان الذهب وهو أمر سوف يتكرر لو حاول الأمريكان فتح أي جبهة جديدة وسيكون الفشل هو النهاية المحتومة".

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القاهرة ـ ناص حاتم

المصدر: RT