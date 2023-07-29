بوتين: الغرب يغسل أدمغة الناس بالسلطة الرابعة ويلقون باللوم في أخطائهم على روسيا

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الغرب لا يقوم إلا بالثرثرة، وغسيل الأدمغة للجميع، وبذكائهم المعتاد، يقومون بإلقاء اللوم على روسيا الاتحادية في أخطائهم.

وردا على أسئلة ممثلي وسائل الإعلام، قال بوتين إن جذور المشاكل الاقتصادية للغرب تكمن في أخطائهم "التي كرروها كثيرا على مدى عقود، بناء على بعض الاعتبارات السياسية المحلية الانتهازية".

وتابع الرئيس الروسي: "وهنا كانت عملية عسكرية خاصة، ومن المناسب جدا إلقاء اللوم بأخطائهم علينا، فهم يفعلون ذلك بذكائهم المعتاد، يتحدثون فقط كل شيء في وضع مناسب للغاية".

وأشار بوتين إلى أنه "على مستوى الخبراء، يفهم الجميع هذا، على الرغم من أن قلة من الناس يستمعون إلى رأي الخبراء، لأن الملايين يتعرضون لغسيل أدمغة ليس من قبل الخبراء، ولكن من قبل ممثلي السلطة الرابعة".

المصدر: نوفوستي