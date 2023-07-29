بوتين: لا أحد يسعى لمواجهة بين روسيا و"الناتو" ولكن إذا أراد أحد فنحن مستعدون

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو لا تسعى لصدام مباشر بين الجيش الروسي وقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لكن إذا أراد أحد ذلك، فإن روسيا مستعدة له.

وقال بوتين في رد على سؤال حول الاستفزازات الأمريكية في سوريا، إن روسيا مستعدة لأي سيناريو، لكنها لا تريد صداما عسكريا مباشرا مع الولايات المتحدة: "نحن جاهزون دائما لأي سيناريو. لكن لا أحد يريد ذلك. وبمبادرة من الجانب الأمريكي، أنشأنا ذات مرة آلية خاصة لمنع هذه الصراعات".

وأكد الرئيس الروسي، أن "رؤساء بعض الإدارات لدينا يتواصلون بشكل مباشر مع بعضهم ولديهم فرصة للتشاور بشأن أي حالة طوارئ".

وأشار بوتين إلى أن هذا يوحي بأن "لا أحد يريد أي اشتباكات"، واختتم الرئيس الروسي حديثه قائلا: "لكن إذا أراد أي شخص ذلك (الصراع) – ليس نحن – فنحن مستعدون".

وتأتي تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مؤتمر صحفي للحديث عن نتائج القمة الروسية الإفريقية الثانية التي جرت فعالياتها في مدينة بطرسبورغ يومي الخميس والجمعة الماضيين.

المصدر: تاس + نوفوستي