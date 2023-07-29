صافرات الإنذار تدوي في عدد من المقاطعات الأوكرانية

أظهرت خرائط وزارة التحول الرقمي الأوكرانية دوي صافرات الإنذار معلنة عن حالة تأهب لغارات جوية في عدد من المقاطعات الأوكرانية.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي صفارات الإنذار في مناطق سومي وبولتافا وخاركوف وتشرنيغيف في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، تم سماع دوي انفجارات في مقاطعة سومي.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية عن توجيه الجيش الروسي ضربة صاروخية باستخدام أنظمة "إسكندر" على الجزء الذي تسيطر عليه قوات كييف في مقاطعة زابوروجيه.

ووفقا لموقع "فوينايا خرونيكا" الروسي المختص بتتبع العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، فقد تم الإعلان عن إنذار الغارة الجوية بعد إصابة الصواريخ لأهدافها.

المصدر: RT