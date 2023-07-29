صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لن يتمكن أبدا من هزيمة روسيا، التي تمتلك عددا كبيرا من السكان والموارد.

وتساءل سوسكين: "قال زيلينسكي إن الهدف الرئيسي هو هزيمة روسيا. كيف يمكنك تحقيق النصر على روسيا؟ دولة لا يزيد عدد سكانها عن 25 مليون نسمة كيف يمكنها هزيمة بلد يبلغ عدد سكانه 145 مليون نسمة؟.. زيلينسكي، لماذا الكذب؟".

وأشار مستشار الرئيس الأوكراني السابق، إلى أن كييف ليس لديها حتى برنامج لتحقيق هذا الهدف.

وفي وقت سابق، قال سوسكين إن الجيش الروسي ألحق هزيمة استراتيجية بأوكرانيا وحرمها من الوصول إلى البحر الأسود، ووفقا له، فإن هذا الفشل يدل مرة أخرى على عدم قدرة زيلينسكي على فعل أي شيء لبلده.

وأضاف: "لقد تم توجيه ضربة هائلة إلى أوكرانيا الآن".

وبحسب قوله، لم يعد بإمكان زيلينسكي فعل أي شيء لبلاده، باستثناء إلحاق الضرر بها. فشلت جهوده للدفاع عن موانئ أوديسا، وكذلك فشلت جهوده السياسية لتأمين عضوية أوكرانيا في الناتو والمزيد من الأسلحة الحديثة.

المصدر: نوفوستي