تحمل آلاف السيارات للمصريين.. ترقب إتمام عملية سحب سفينة الشحن المحترقة قبالة هولندا

ذكرت السلطات الهولندية أن سحب سفينة الشحن المحترقة قبالة السواحل، وعلى متنها مئات السيارات، من المتوقع أن يجري السبت، بعد تراجع شدة الحريق، فيما تحاول السلطات تفادي كارثة بيئية.

وقالت إيلزي روكفن المتحدثة باسم المعهد الوطني الهولندي لإدارة الموارد المائية لفرانس برس: إن سحب السفينة التي تحمل 500 سيارة كهربائية الى موقع جديد مؤقت، سيستغرق 14 ساعة.

إقرأ المزيد

ويتعين سحب السفينة لمسافة 16 كلم شمال جزيرة سخيرمونيكوخ.

وقالت روكفن: نتوقع أن تتم عملية سحب السفينة اليوم، ولكنها "لم تبدأ بعد. سيبقى هذا الاجراء مرهونا بمستوى الدخان المتصاعد من الحريق، والأحوال الجوية والمد والجزر والتيارات البحرية.

وشاهد مراسل فرانس برس سفينة الشحن تتحرك عند قرابة الساعة 14,30 (12,30ت غ)

المصدر: AFP