بصورة نشرتها "CNN" لبوتين والسيسي.. سياسي أمريكي يفضح أكاذيب الإعلام الغربي عن الرئيس الروسي

انتقد الناشط الحقوقي والسياسي الأمريكي، أغامو بركة، الدعاية الغربية التي لا تتردد في نشر الأطروحة الكاذبة بأنها نجحت في عزل روسيا عن العالم بأسره.

وكتب أغامو على "تويتر": "مروجو الدعاية الأمريكية الذين يدعون أنهم صحفيون لا يحاولون حتى إخفاء أكاذيبهم المفضوحة. بوتين معزول عمن.. عن الغرب؟ الغرب يشكل 10% من سكان العالم وليس العالم بأسره".

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وأرفق بركة تغريدته برابطً لمقالة نشرتها شبكة "سي إن إن" بعنوان "عزلة بوتين"، وتظهر في المقالة صورة الزعيم الروسي وهو يصافح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

المصدر: ريا نوفوستي