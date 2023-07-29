المعارضة في جنوب إفريقيا تدعو قادة دول "بريكس" إلى مقاطعة القمة دعما لبوتين

حث حزب اليسار الراديكالي في جنوب إفريقيا زعماء الصين والهند والبرازيل على مقاطعة قمة مجموعة "بريكس" المقبلة تضامنا ودعما للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال زعيم حزب "مناضلون من أجل الحرية الاقتصادية" جوليوس ماليما، "ندعو رؤساء جمهورية الصين الشعبية والهند والبرازيل إلى عدم حضور قمة "بريكس" تضامنا مع الرئيس بوتين".

إقرأ المزيد

وتحدث ماليما أمام أكثر من 90 ألف شخص احتشدوا في ملعب في جنوب جوهانسبرغ رُفعت فيه أعلام الاتحاد الإفريقي وكوبا، بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس حزبه السياسي، الذي يعد الثالث في البلاد.

وأكد دبلوماسي كبير من جنوب إفريقيا مؤخرا أن الرئيس بوتين قرر عدم حضور قمة بريكس شخصيا في نهاية أغسطس في جنوب إفريقيا.

ودعي بوتين للمشاركة في قمة مجموعة دول "بريكس" (جنوب إفريقيا، البرازيل، الصين، الهند، روسيا) والتي تستضيفها جنوب إفريقيا من 22 الى 24 أغسطس.

وأعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر المشاركة في قمة "بريكس" في جنوب إفريقيا الشهر المقبل عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

إقرأ المزيد

وكان مكتب رئيس جنوب إفريقيا قد أعلن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر قمة "بريكس" في البلاد، وأفاد المكتب بأن هذا قرار مشترك.

وقال المكتب إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيمثل روسيا في القمة.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متهمة إياه باختطاف أطفال من أوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو.

يذكر أن جمهورية جنوب إفريقيا تستضيف في أغسطس المقبل قمة زعماء مجموعة "بريكس"، التي تضم كلا من روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا.

المصدر: وكالات