أكد ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، أن القوات الأوكرانية قررت شن هجمات مكثفة مستخدمة مجموعات المدرعات، الأمر الذي كبدهم خسارة كمية كبيرة من المعدات العسكرية.

وقال ريتر في مقابلة مع قناة "US Tour of Duty" على "يوتيوب": "منذ يوم أمس، شنت القوات الأوكرانية هجوما مكثفا باستخدام العربات المدرعة. نحن نتحدث عن مجموعات من 20 دبابة و30 ناقلة جند، تتحرك في وقت واحد".

وأضاف الخبير: "لكن الشيء نفسه حدث كما في المرات السابقة، قام الروس دمروا الدبابات ودفعوا الأوكرانيين للانسحاب".

وشنت القوات الأوكرانية هجوما مضادا في اتجاهات جنوب دونيتسك، وأرتيوموفسك وزابوروجيه في 4 يونيو الماضي، وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن كل محاولات القوات الأوكرانية للتقدم باءت بالفشل، وتم إيقاف قوات العدو ودحرها.

المصدر: نوفوستي