مراسل RT: قوات كييف استهدفت مدرسة بمدينة ليسيتشانسك بقذائف عنقودية (فيديو)

أفاد مراسل RT العسكري، مراد غازدييف، بأن القوات الأوكرانية استهدفت مدينة ليسيتشانسك في جمهورية لوغانسك بـ5 قذائف عنقودية وسقطت جميعها على المدرسة رقم 24.

وأشار إلى أن الذخائر العنقودية M77 / M85 غير المنفجرة منتشرة الآن في باحة المدرسة وما حولها.

وقال الصحفي: "يمكن أن تنفجر في يد طفل بعد عشرات السنين. لا يفهم السكان المحليون والمعلمون الخائفون سبب قيام القوات الأوكرانية بذلك. لم يكن هناك عسكريون في المدرسة، كان هناك لاجئون فقط".

المصدر: RT