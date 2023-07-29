ألمانيا.. مجهولون يرفعون علما يحمل الصليب المعقوف بدلا من علم المثليين في محطة نوبراندنبورغ

استبدل مجهولون علم قوس قزح المرفوع بشكل دائم في محطة نوبراندنبورغ شرق ألمانيا بآخر يحمل صليبا معقوفا، في "تمجيد" صارخ للإيديولوجية النازية فيما أدانته المدينة بشدة.

وبعد تبلغها بالأمر من أحد المارة في وقت مبكر من صباح السبت، أنزلت الشرطة العلم ووجهت نداء لأي شاهد للعثور على من يقف وراء ذلك.

وسبق أن سُرق علم "قوس قزح" عدة مرات من محطة المدينة التي يقطنها أكثر من 60 ألف نسمة من جمهورية ألمانيا الديمقراطية الشيوعية سابقا، وتقع شمال برلين.

وحذرت السلطات من أن استبداله بعلم الصليب المعقوف يمثل تصعيدا خطيرا.

وذكرت سلطات المدينة في بيان "مع عرض رموز وعلامات اليمين المتطرف في الأماكن العامة يتم الوصول إلى بعد جديد في تمجيد الإيديولوجية اللاإنسانية للاشتراكية القومية".

وتابعت "ما حصل ليس هفوة أو مزحة شبابية"، معتبرة أن على السلطات كشف هوية من يقف وراء ذلك وإنزال بهم أشد العقوبات التي يسمح بها القانون.

وفتح تحقيق في استخدام رموز مخالفة للدستور وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

ويحظر القانون الألماني استخدام شعارات الحقبة النازية أو عرض الصليب المعقوف أو غيرها من رموز الرايخ الثالث في الأماكن العامة.

المصدر: أ ف ب