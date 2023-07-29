الجيش الروسي يوجه ضربة صاروخية باستخدام أنظمة "إسكندر" في زابوروجيه

أفادت وسائل إعلام أوكرانية عن توجيه الجيش الروسي ضربة صاروخية باستخدام أنظمة "إسكندر" على الجزء الذي تسيطر عليه قوات كييف في مقاطعة زابوروجيه.

ووفقا لموقع "فوينايا خرونيكا" الروسي المختص بتتبع العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، فقد تم الإعلان عن إنذار الغارة الجوية بعد إصابة الصواريخ لأهدافها.

وأضاف الموقع: "وفقا لقنوات المراقبة الأوكرانية، يتم استخدام الصواريخ الباليستية مرة أخرى بسبب استحالة اعتراضها من قبل قوات الدفاع الجوي التابعة للقوات الأوكرانية".

كما أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية في وقت سابق، بسماع دوي انفجارات في الجزء الذي تسيطر عليه قوات كييف في مقاطعة زابوروجيه.

المصدر: RT