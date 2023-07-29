الدفاع الألمانية ترفض تسليم صواريخ "توروس" المجنحة لقوات كييف

أفاد البرنامج الإخباري الألماني Tagesschau، أن وزارة الدفاع لم توافق على تسليم القوات الأوكرانية صواريخ "توروس" المجنحة، على الرغم من طلبات السفير الأوكراني أليكسي ميكيف.

وقال السفير الأوكراني: "نحن نتطلع بشدة إلى تسليم صواريخ توروس. آمل ألا يطول النقاش هذه المرة (حول العرض)".

وأوضح سياسي من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أن الجيش الألماني لديه 600 نظام من أنظمة "توروس"، حوالي 450 منها ليست جاهزة للاستخدام، ولكن يمكن ترقيتها للتصدير إلى أوكرانيا.

في غضون ذلك، كررت وزارة الدفاع الألمانية، رفضها الإمداد بهذا النوع من الصواريخ، وأوضح الوزير بوريس بيستوريوس أنه لن يكون هناك تسليم، وظلت مسألة أسباب هذا القرار دون إجابة.

وفي أوائل يوليو، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيستريت، إن طلبا من السلطات الأوكرانية لتزويد أوكرانيا بصواريخ "توروس" طويلة المدى لا يزال قيد المراجعة.

المصدر: نوفوستي