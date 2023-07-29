"أمها راقصة".. بايدن يعترف بحفيدة غير شرعية لابنه هانتر عمرها 4 سنوات

أشارت صحيفة People إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اعترف علنا بحفيدته البالغة من العمر أربع سنوات، وهي الابنة غير الشرعية لابنه هانتر.

ونقل البيت الأبيض عن بايدن قوله: "ابننا هانتر ولاندن (والدة الطفلة نافي) ينظمان علاقتهما سوية، على نحو يصب في مصلحة ابنتهما".

يشار إلى أن لاندن (والدة نافي جوان روبرتس البالغة من العمر 4 سنوات)، من مواليد أركنساس، وقد رفعت دعوى قضائية ضد هانتر بايدن، الذي رفض الاعتراف بابنته، ورفض إعالتها.

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لدى جو بايدن أربعة من الأبناء وسبعة أحفاد، خمسة منهم مع هانتر. الحفيدة الكبرى هي نعومي كينغ بايدن، وتبلغ من العمر 29 عاما، وقد تزوجت في عام 2022، في حفل زفاف أقيم في البيت الأبيض.

يذكر أن بايدن وإدارته يواصلون تجاهل الأسئلة حول حفيدة الرئيس الأمريكي الجديدة - الابنة غير الشرعية من ابنه هانتر البالغة من العمر 4 سنوات، والتي تنظر محكمة أركنساس في قضية نسبها.

ويدور الحديث عن نافي جوان روبرتس، وهي ابنة هانتر بايدن من راقصة الإغراء، لاندن ألكسيس روبرتس.

تنظر محكمة أركنساس حاليا في قضية نفقة إعالة الطفلة، حيث تتهم والدة الفتاة نجل الرئيس الأمريكي بإخفاء دخله، كما أن روبرتس تطالب بحق ابنتها باستخدام اسم "بايدن"، وفي يونيو 2023، اتفق الوالدان على حجم نفقة إعالة نافي.

المصدر: ريا نوفوستي