شاب يمازح بوتين عن تبادل الأماكن والكرملين.. والرئيس الروسي يرد دون كلام (فيديو)

مازح شاب من إحدى العائلات التي حضرت إلى الكرملين للحصول على وسام "المجد الأبوي" الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وقال الشاب خلال حديثه مع بوتين الذي يتواجد في مدينة بطرسبورغ الروسية لحضور قمة "روسيا-إفريقيا" عبر تقنية الفيديو: "نحن هنا الآن، والانطباعات كثيرة وكلها إيجابية، أريد القول إننا بدلنا الأماكن معكم ونحن الآن في الكرملين، وهنا كل شيء رائع".

المصدر: RT