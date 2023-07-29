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بوتين: يتم تنفيذ بنود من مبادرة السلام الإفريقية حول أوكرانيا ومنها تبادل الأسرى والقضايا الإنسانية

مؤتمر صحفي للرئيس فلاديمير بوتين في اختتام "قمة روسيا - إفريقيا"

أخبار العالم

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عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤتمرا صحفيا للحديث عن نتائج القمة الروسية الإفريقية الثانية التي جرت فعالياتها في مدينة بطرسبورغ يومي الخميس والجمعة الماضيين.

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بوتين: خطة السلام حول أوكرانيا وصفقة الحبوب لا علاقة لهما ببعضهما البعض

بوتين: الدول الأفريقية تفكر بشكل صادق في كيفية إنهاء الأزمة في أوكرانيا

بوتين: يتم تنفيذ بنود من مبادرة السلام الإفريقية حول أوكرانيا، على سبيل المثال، تبادل الأسرى، والقضايا الإنسانية

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