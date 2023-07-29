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الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو: بلادنا تؤيد وتدعم العملية العسكرية الروسية

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الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو: بلادنا تؤيد وتدعم العملية العسكرية الروسية
إبراهيم تراوري الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو
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قال إبراهيم تراوري الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو، خلال اللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن شعب بلاده يؤيد قيام روسيا بالعملية العسكرية الخاصة.

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وأضاف: "تقوم روسيا في الوقت الحالي بتنفيذ العملية العسكرية الخاصة. كونوا على ثقة من أن شعبنا يؤيدكم. نحن نؤيد حكومتكم".

وفي نفس اللقاء أكد الرئيس بوتين أن روسيا قررت فتح سفارة روسية في بوركينا فاسو.

وأكد الرئيس الروسي على أن فتح السفارة، سيعطي دفعة لتنمية التعاون بين الدولتين.

المصدر: نوفوستي

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