أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن قواتها نفذت مساء الجمعة ضربة بأسلحة عالية الدقة لنقطة قيادة تابعة للجيش الأوكراني في مدينة دنيبروبيتروفسك.

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وأكدت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن الموقع المذكور تمت إصابته وأن الضربة حققت هدفها.

وفي ما يلي أبرز النقاط التي تضمنها تقرير الدفاع الروسية:

صد 5 هجمات للعدو ومقتل نحو 120 جنديا أوكرانيا على محور دونيتسك

صد هجومين وتصفية حوالي 135 عسكريا أوكرانيا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه

صد هجومين والقضاء على نحو 170 جنديا أوكرانيا على محور كراسني ليمان

استمرار تقدم فصائل هجومية روسية قرب قرية كوزيموفكا على محور كوبيانسك ومقتل حوالي 20 جنديا للعدو هناك

مقتل ما يصل إلى 20 جنديا أوكرانيا على محور خيرسون، ما يرفع حصيلة الخسائر البشرية للقوات الأوكرانية إلى حوالي 465 فردا خلال يوم

إصابة 97 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 103 مناطق

ضرب مستودع ذخيرة في زابوروجيه، وآخر في خاركوف، إضافة إلى تدمير مستودع وقود ومركز قيادة للقوات الأوكرانية في زابوروجيه

اعتراض صاروخين مضادين للطائرات من منظومة الدفاع الجوي "إس-200" معدلين لضرب أهداف أرضية، و7 صواريخ مجنحة Storm Shadow واثنين من صواريخ HIMARS، وإسقاط 6 طائرات بدون طيار أوكرانية

إجمالي ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 457 طائرة، و244 مروحية، و314 5 طائرة بدون طيار، و427 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و11021 دبابة ومدرعة أخرى، و140 1 راجمة صواريخ، و5652 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و11951 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية