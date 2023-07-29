مدفيديف يتحدث عن "ألعاب" يمارسها الأعداء قد تصبح سببا فعليا للحرب

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن قضاة المحكمة الجنائية الدولية التعساء يواصلون تبرير قرارهم غير العملي والخطير على السلام العالمي بإصدار مذكرة اعتقال رئيس روسيا.

ومجددا لم يأبه أعداء روسيا بمبادئ القانون الدولي والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية. على سبيل المثال، عدم شمول عمل معاهدة دولية تلك الدول التي لا تشارك فيها. إنه حجر الزاوية في قانون المعاهدات الدولية وقانون المعاهدات بشكل عام.

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وأضاف: "مذكرات الاعتقال وتصريحات المدعين العامين ومحاولات المحاكمات ضد روسيا - كل هذه هي وسائل تسلية لأعدائنا، وهم يلجؤون لها بسبب عجزهم المريع. ومع ذلك يجب أن نتذكر - هذه ألعاب يحتمل أن تكون خطرة. وقد تصبح مثل هذه التصرفات فعلا في فترة ما سببا للحرب".

وأشار مدفيديف إلى أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية، باطلة وعديمة القيمة بالنسبة لروسيا ما دامت لم تنضم إلى هذه المنظمة وهو أمر لن يحدث أبدا.

وقال: "لا علاقة لبلادنا بنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وليست ملزمة بالتعاون مع هذه المؤسسة. قراراتها غير مهمة بالنسبة لنا حتى نصبح طواعية عضوا في هذه المنظمة. وهذا لن يحدث أبدا".

وأصدرت الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف روسيا بولايتها القضائية، في 17 مارس الماضي، مذكرة بـ"اعتقال" بوتين وأمينة مظالم الأطفال الروسية، ماريا لفوفا بيلوفا.

وتوجه المحكمة الجنائية الدولية ادعاءات للجانب الروسي بـ"الترحيل" المزعوم للأطفال، الذين أنقذتهم السلطات الروسية من القصف الأوكراني، حيث نقلتهم من منطقة القتال إلى مناطق آمنة، بالإضافة إلى ادعاءات أخرى.

المصدر: نوفوستي