قال الخبير العسكري الأمريكي دوغلاس ماكغريغور، الذي عمل سابقا كمستشار في البنتاغون، في مقابلة مع قناة Redacted على يوتيوب، إن الجيش الأوكراني ينهار تحت ضغط القوات الروسية.

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وأضاف الخبير: "القوات الأوكرانية بدأت تذوب وتتلاشى. يجب أن يفهم الناس أنه في مرحلة ما يصل كل جيش يخوض الحرب، إلى نقطة حرجة في قدراته وينهار تحت الضغط. لقد خسرت أوكرانيا بالفعل، وقواتها المسلحة تنهار. هم أناس وجنود ليسوا سيئين، لقد بذلوا كل الجهود الممكنة. مئات الآلاف من القتلى والجرحى، فعلا عدد ضخم. جميع المستشفيات الأوكرانية ممتلئة".

في وقت سابق، قال ماكغريغور إنه إذا حاولت القوات الأوكرانية شن هجوم جديد، فيمكن أن تفقد جميع الألوية المتبقية.

ووفقا للخبير الأمريكي، حتى الجنود الأوكرانيون أنفسهم يعترفون بأنهم لا يستطيعون الاستمرار في القتال. لقد تكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة جدا في الأفراد، وبات عددهم الآن ضئيل للغاية بحيث لا يسمح لهم بمزيد من الاشتباكات.

المصدر: نوفوستي