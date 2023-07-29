برلماني فنزويلي: استئناف الحوار السياسي هو الحل الوحيد للأزمة في بلادنا

صرح البرلماني الفنزويلي عن حزب "العمل الديمقراطي" المعارض، لويس مارتينيز، بأن استئناف الحوار السياسي بين المعارضة والحكومة في فنزويلا يمثل الطريق الوحيد لحل الأزمة.

وقال مارتينيز في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، يوم الجمعة: "إن لم يكن هناك حوار وتفاهم، ستبقى هناك المواجهة فقط، وقد أظهرت أنها لن تؤدي إلى نتائج إيجابية في فنزويلا".

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وأضاف: "لم يبق أمامنا إلا الإصرار على الحوار والمصالحة والتفاهم".

وأكد كذلك على ضرورة رفع العقوبات عن فنزويلا بأسرع وقت.

يذكر أن الحوار بين الحكومة والمعارضة في فنزويلا استؤنف في نوفمبر 2022 بعد فترة انقطاع. ووقع الجانبان آنذاك اتفاقا حول حماية حقوق الفنزويليين ورفع التجميد عن جزء من الأصول الفنزويلية في الولايات المتحدة وأوروبا.

ومنذ ذلك الحين تعثرت المفاوضات، حيث تشترط الحكومة الإفراج عن 3.2 مليار دولار من الأصول الفنزويلية المجمدة لمواصلة الحوار، لكن ذلك لم يحدث بعد.

المصدر: نوفوستي