ألمانيا.. رجل يقتحم مبنيين سكنيين ويقتل 3 أشخاص ويجرح 2

أفادت صحيفة "بيلد"، نقلا عن القوات الأمنية الألمانية بأن رجلا اقتحم مبنيين سكنيين في بلدة لانغويد بالقرب من أوغسبورغ، وأطلق النار على ثلاثة أشخاص وقتلهم وأصاب شخصين.

وكتبت الصحيفة: "حوالي الساعة 7:15 مساءً، أطلق رجل النار على ثلاثة أشخاص بمسدس وقتلهم في مبنى سكني في شارع شوبرت شتراسه".

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ومن بين الضحايا امرأتان تبلغان من العمر 49 و72 عاما ورجل يبلغ من العمر 52 عاما.

ثم اقتحم الرجل المجهول مبنى آخر مجاورا له، حيث جرح امرأة تبلغ من العمر 32 عاما ورجلا يبلغ من العمر 44 عاما.

وتم اعتقال المشتبه به ويذكر أنه يبلغ من العمر 64 عاما. وما زال الدافع وراء الجريمة غير معروف.

المصدر: نوفوستي