بوتين: الغرب كان يستعد لحرب مختلطة مع روسيا منذ سنوات طويلة لتقويض مكانتها وأسس أمنها

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع البعثة الإفريقية في أوكرانيا، بأن الغرب كان يستعد لحرب مختلطة مع روسيا منذ سنوات عديدة سعيا للإضرار بمكانتها في العالم وتقويضها.

وأضاف: "نعتقد أن المشكلة لم تظهر بالأمس وأثارتها بعض القوى في الغرب، والتي كانت تستعد لسنوات عديدة لحرب مختلطة مع بلدنا، وفعلت كل شيء لتحويل أوكرانيا إلى أداة لتقويض أسس الأمن الروسي.. لتدمير المكانة الروسية في العالم.. نعم وتقويض دولتنا".

وأكد بوتين أن موسكو درست بعناية مقترحات الدول الإفريقية لحل الوضع في أوكرانيا، وقال:"لقد حللنا بعناية الأفكار والاعتبارات التي أعرب عنها أصدقاؤنا الأفارقة، ونحن نأخذ ذلك على محمل الجد وباهتمام كبير".

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وأعرب عن أمله في أن "يفهم الزملاء الأفارقة جيدا طبيعة وأصول هذه الأزمة".

وفي كلمته أمام المشاركين في الاجتماع، قال رئيس الاتحاد الروسي: "إنني أعلم أنكم تسعون بصدق لتقديم المساعدة الممكنة في تحقيق حل عادل ومستدام للصراع، ونحن، بالطبع، نقدر تقديرا عاليا نهجكم المتوازن، فضلا عن حقيقة أنكم لا تؤيدون الخطاب المعادي لروسيا والحملة المعادية لها".

المصدر: RT