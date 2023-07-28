المنتدى الروسي ـ الإفريقي يتعرض لأشد الهجمات السيبرانية خلال العام 2023

كشف إيغور ليابونوف، مدير أمن المعلومات في روستيليكوم تعرض خدمات الانترنت والبث المباشر للمنتدى الروسي ـــ الإفريقي لسلسلة من هجمات القرصنة، التي تم التصدي لها جميعا بنجاح.

وقال ليابونوف للصحفيين على هامش المنتدى إن الأولوية الرئيسية كانت لحماية الخدمات عبر الانترنت، وخدمات البث المباشر للحدث.

وأضاف: أطلق المهاجمون العنان لمحاولات الاختراق لموقع المنتدى، لكننا تمكننا من صد سلسلة هجمات DDoS من أنواع مختلفة استهدفت عمليات البث عبر الإنترنت.

وأوضح أن أكثر الهجمات شراسة استهدفت التطبيق وبلغت ذروتها مستوى 200 ألف في الثانية.

وأكد أن تأمين التدابير الوقائية كان معقدا لأننا كنا مطالبين بتوفير البث لجميع أنحاء العالم، وبالتالي لا يمكن للمتخصصين منع حركة المرور الضارة بناءً على السمة الجغرافية.

وأشار ليابونوف إلى أن هجمات DDoS على المنتدى كانت من بين أقوى 10 هجمات تعرضنا لها في عام 2023، إذ أنها كانت مماثلة لأكبر الهجمات على بوابة الخدمات العامة.

المصدر: تاس