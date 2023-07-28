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اعتقال رجل بحوزته 63 كغ كوكايين بقيمة 6 ملايين دولار على الحدود الأمريكية الكندية

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اعتقال رجل بحوزته 63 كغ كوكايين بقيمة 6 ملايين دولار على الحدود الأمريكية الكندية
Globallookpress
كوكايين - صورة من الأرشيف
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أفادت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن حرس الحدود الكندية. بأنه تم العثور على 63 كيلوغراما من الكوكايين في شاحنة كانت تحاول دخول الولايات المتحدة من ولاية داكوتا الشمالية.

وقرر حرس الحدود في منتصف يوليو عند نقطة تفتيش في جنوب مانيتوبا على الحدود مع ولاية داكوتا الشمالية في الولايات المتحدة فحص الشاحنة. وتبين أن السائق البالغ من العمر 31 عاما كان ينقل فيها 63 كيلوغراما من الكوكايين.

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وأكد مصدر مطلع أن شحنة المخدرات التي قدرت قيمتها بنحو 6 ملايين دولار، تعتبر الأكبر خلال السنوات الخمس الماضية في هذه المنطقة.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم إطلاق سراح المحتجز بتهمة تهريب المخدرات في وقت لاحق.

المصدر: غازيتا. رو

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