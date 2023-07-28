الرئيس الإريتري: "الناتو" يحتضر "في العناية المركزة" والاتحاد الأوروبي منظمة معيبة لا وجود له

اعتبر الرئيس الإريتري أسياس أفورقي خلال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن حلف الناتو بحاجة للإنعاش وهو "في وحدة العناية المركزة".

ونقلت صحيفة إزفستيا عن الرئيس الأرتيري وصفه لحلف شمال الأطلسي بأنه "منظمة معيبة".

كما أعرب أفورقي ـ في الوقت نفسه ـ عن اعتقاده بأن الاتحاد الأوروبي "لا وجود له"، وهذا الاتحاد هو أيضا "في وحدة العناية المركزة".

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وقال أفورقي: "قبل ثلاثين عاما، عندما اتخذوا قرارا باحتواء روسيا، ارتكبوا خطأ جسيما، لأن روسيا لا يمكن احتواؤها، ولن يكونوا قادرين على ذلك مطلقا".

وفي وقت سابق، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إن الناتو وروسيا على حافة نشوب حرب، أو بتعبير أدق، "الجانبان تجاوزا الحافة".

وقبل ذلك، وصف على نحو ساخر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه "طبيب ماهر"، أتقن تشخيص علة الناتو، عندما قال أن الحلف يعاني من "موت دماغي".

المصدر: غازيتا