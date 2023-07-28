رئيس الاتحاد الإفريقي يدعو إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا

أعلن رئيس الاتحاد الإفريقي، رئيس جزر القمر غزالي عثماني عن ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وقال عثماني في ختام قمة "روسيا – إفريقيا"، يوم الجمعة، إن "الرئيس الروسي أظهر أنه مستعد لمساعدتنا في مجال توريد الحبوب".

وتابع: "نعم، هذا أمر مهم، لكنه قد يكون غير كاف، ومن الضروري أن نحقق وقف إطلاق النار".

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وكانت مجموعة من زعماء الدول الإفريقية، التي تضم كلا من جمهورية جنوب إفريقيا وجزر القمر والكونغو ومصر والسنغال وزامبيا وأوغندا، قد تقدمت بمبادرة للتسوية في أوكرانيا، وأطلعت عليها الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة سان بطرسبورغ الروسية استضافت يومي 27 و28 القمة الثانية لروسيا وإفريقيا.

المصدر: نوفوستي