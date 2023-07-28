رئيس إريتريا: ما يحدث في أوكرانيا حرب أعلنها "الناتو" ضد روسيا بهدف السيطرة على العالم

وصف الرئيس الإريتري أسياس أفورقي الوضع حول أوكرانيا بأنه حرب أعلنها حلف "الناتو" ضد روسيا.

وقال أفورقي خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "عندما نتحدث عن الوضع بين روسيا وأوكرانيا.. إنها حرب أعلنها حلف "الناتو" ضد روسيا".

إقرأ المزيد

وأشار إلى أن هذه الحرب هي صراع للحلف من أجل الهيمنة على العالم.

وأكد بوتين في وقت سابق أنه تم اتخاذ موقف موحد بالقمة الإفريقية الروسية على تحدي النظام الاستعماري ومحاولات القضاء على القيم.

وقال بوتين إن روسيا والدول الإفريقية تؤكد على موقفها من تشكيل نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب.

وأعلن رئيس زيمبابوي، إيمرسون منانغاغوا، أمس الخميس أن بلاده تعرب عن تضامنها مع روسيا في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: RT