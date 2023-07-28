البيان الختامي لقمة روسيا ــ إفريقيا يؤكد رفض سياسة العقوبات الأحادية

عبر البيان الختامي لقمة روسيا - إفريقيا عن رفض المشاركين لسياسة العقوبات الأحادية، والعقوبات الثانوية، وتجميد أرصدة الذهب والاحتياطيات النقدية.

وجاء في نص البيان الذي نشر على موقع الكرملين على الإنترنت: "نعارض استخدام سياسة العقوبات الأحادية غير المشروعة، والعقوبات الثانوية، وممارسات تجميد أرصدة الذهب السيادي، واحتياطيات النقد الأجنبي.

كما أكد البيان رفض أساليب الابتزاز السياسي الذي يُمارس ضد قيادات الدول الثالثة، لإجبارها على الانضمام لسياسة العقوبات، أو للتأثير على المسار السياسي والاقتصادي للدول.

المصدر: ريا نوفوستي