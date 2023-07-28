العثماني: بوتين مستعد للحوار وإيجاد حل بشأن أوكرانيا ونحتاج لإقناع كييف

قال رئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس جزر القمر، غزالي العثماني، إن الرئيس الروسي مستعد للحوار بشأن أوكرانيا.

وقال عثماني بعد القمة الروسية الإفريقية، في تصريحات صحفية: "أظهر لنا الرئيس بوتين استعداده للدخول في حوار وإيجاد حل، والآن نحن بحاجة إلى إقناع الجانب الآخر. آمل أن ننجح".

وفي وقت سابق قال الرئيس بوتين في القمة الروسية الإفريقية إنه سيناقش مساء يوم 28 يوليو الوضع حول أوكرانيا مع زعماء الدول الإفريقية.

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وأضاف بوتين: "الليلة سوف نناقش مع الدول الإفريقية المهتمة الوضع حول أوكرانيا. ويجري إنشاء عدد من الاتصالات الثنائية مع القادة الأفارقة".

كما أشار الرئيس الروسي إلى أنه مقتنع بأن "الأحداث الرئيسية للبرنامج الرسمي للقمة الروسية الإفريقية الثانية عقدت في جو بناء وودي" وبشكل مثمر للغاية".

المصدر: RT