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بوتين والزعماء الأفارقة يعتمدون البيان الختامي لقمة "روسيا-إفريقيا"

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بوتين والزعماء الأفارقة يعتمدون البيان الختامي لقمة
Globallookpress President Of Russia Office
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تبنى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والزعماء الأفارقة البيان الختامي لقمة "روسيا-إفريقيا".

كما تم اعتماد خطة عمل منتدى الشراكة الروسي الأفريقي للفترة من 2023 إلى 2026.

وجرى خلال القمة الروسية الأفريقية إبرام عدد من الاتفاقيات والعقود والوثائق الأخرى في مختلف مجالات التعاون الروسي الأفريقي.

وصرح بوتين في وقت سابق بإن روسيا أبرمت اتفاقيات تعاون عسكري-تقني مع أكثر من 40 دولة أفريقية.

المصدر: RT

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