الدفاعات الجوية الروسية تعترض صاروخا في مقاطعة روستوف

أعلن حاكم مقاطعة روستوف، فاسيلي غولوبيف، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية اعترضت صاروخا ثانيا في سماء المقاطعة.

وقال غولوبيف على "تلغرام" أنه تم تسجيل إسقاط منظومات الدفاع الجوي صاروخا ثانيا.. هذه المرة في منطقة آزوف. ويتم الكشف عن الأضرار التي تسبب بها".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن الدفاع الجوي الروسي تمكن من اعتراض صاروخ "إس-200" معدّل أطلقته قوات كييف، وتسببت شظاياه بإصابات وتضررت بعض المباني في تاغانروغ بمقاطعة روستوف.

المصدر: نوفوستي