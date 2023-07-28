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الخارجية الروسية تعمل على إلغاء التأشيرات مع الدول الإفريقية

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الخارجية الروسية تعمل على إلغاء التأشيرات مع الدول الإفريقية
Globallookpress MFA Russia
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أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، على هامش المنتدى الروسي الإفريقي. أن روسيا ستعمل على قضية إلغاء التأشيرات مع الدول الإفريقية.

وقال بوغدانوف ردا على سؤال حول الأمر: "شعار عودة روسيا إلى إفريقيا يعني وجودنا المادي والدبلوماسي والرسمي. لذلك سنتعامل مع هذه القضية مع الدول".

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وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن تطوير العلاقات مع إفريقيا من أولويات السياسة الروسية، وجدد بوتين استعداد روسيا للإسهام في تعزيز سيادة دول القارة.

وتستضيف مدينة بطرسبورغ القمة الروسية ـــ الإفريقية الثانية، التي تعقد يومي 27 و28 يوليو، كما يعقد بالتوازي معها، منتدى اقتصادي وإنساني، يحمل شعار "من أجل السلام والأمن والتنمية".

المصدر: تاس

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