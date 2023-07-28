ضابط مخابرات أمريكي: الجيش الروسي وجه ضربات موجعة لقوات كييف ودمر الـ"هاوتزر" و"هيمارس"

قال ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، إن الجيش الروسي وجه ضربات موجعة لقوات كييف، ودمر أعدادا كبيرة من مدافع الهاوتزر M-777، وصواريخ هيمارس الأمريكية.

وقال ريتر عبر قناة Tour of Duty على منصة يوتيوب: أن الجيش الروسي يطارد منصات إطلاق صواريخ الـ "هيمارس" ويدمرها، لكن الجيش الأوكراني ما يزال يملك أعدادا منها، ولكن الروس حققوا نجاحا كبيرا في تدمير مدافع الهاوتزر من طراز M-777، والتي تلقت ضربة قاضية، ما قلل من عددها بشكل كبير.

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وفي وقت سابق، ذكر ضابط مخابرات أمريكي سابق أن الجيش الروسي قلل بشكل كبير من فعالية صواريخ الـ "هيمارس"، من خلال التشويش على إشارات التوجيه باستخدام تقنيات الحرب الإلكترونية.

وبحسب الضابط السابق، سيتكرر الأمر نفسه مع منظومات صواريخ ATACMS إذا تم تسليمها لقوات كييف، مضيفا: "سيتم ببساطة تعطيلها وتدميرها في الجو، من جانب الدفاع الجوي الروسي".

وزعمت وسائل إعلام أمريكية في أكثر من مناسبة أن واشنطن على وشك اتخاذ قرار بتسليم صواريخ ATACMS لأوكرانيا، وهي قادرة على إصابة أهداف على بعد حوالي 300 كلم، ويمكن إطلاقها من أنظمة إطلاق الصواريخ "هيمارس".

من ناحية أخرى أفادت صحيفة واشنطن بوست، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تعتزم إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى قوات كييف.

المصدر: ريا نوفوستي.