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الدفاع الروسية تعلن إعتراض صاروخ "إس-200" معدل أطلقته قوات كييف على مدينة تاغانروغ

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الدفاع الروسية تعلن إعتراض صاروخ
Globallookpress Konstantin Kokoshkin
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاع الجوي الروسي تمكن من اعتراض صاروخ "إس-200" معدّل أطلقته قوات كييف، وتسببت شظاياه بإصابات وتضررت بعض المباني في تاغانروغ بمقاطعة روستوف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "نفذ نظام كييف في 28 يوليو هجوما إرهابيا على البنية التحتية السكنية لمدينة تاغانروغ بمقاطعة روستوف بصاروخ مضاد للطائرات من نظام الدفاع الجوي "إس-200" بعد أن تم تحويله إلى خيار هجومي".

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وأكدت الوزارة أنه تم اكتشاف الصاروخ الأوكراني واعتراضه في الجو بواسطة منظومات الدفاع الجوي الروسية. وسقطت شظايا الصاروخ الأوكراني الذي تم إسقاطه على أراضي تاغانروغ.

وأشارت إلى أن العمل الإرهابي الذي ارتكبه نظام كييف أدى إلى تضرر عدة مبان وسقوط ضحايا من المدنيين.

المصدر: RT

 

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