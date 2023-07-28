استطلاع للرأي: معظم الإسرائيليين يخشون حربا أهلية و22% منهم يفضلون الهجرة

أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "معاريف" العبرية أن 58% من الإسرائيليين يخشون أن يؤدي الانقسام الحالي لحرب أهلية، فيما أبدى 22% منهم الرغبة في الهجرة للخارج.

وكشف الإستطلاع أن 4% من الراغبين بالهجرة شرعوا فعلا بهذه الخطوة.

وعبّر 49% من الإسرائيليين عن خشيتهم أن يصل الجيش الإسرائيلي إلى حالة من عدم الكفاءة، وذلك بعد تمرير قانون الإصلاحات القضائية.

ورأى 36% من المستطلعة آراؤهم أنه يجب وقف تشريعات الخطة القضائية، وقال 29% منهم إنه يجب أن تسن التشريعات من خلال الحوار فقط، واعتبر 22% أن على حكومة نتنياهو دفع التشريعات قدما بشكل أحادي الجانب دون حاجة لحوار مع المعارضة.

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وفيما يتعلق بقوة الأحزاب، لو جرت انتخابات للكنيست الآن، فإن نتائج الاستطلاع الحالي مشابهة للاستطلاع السابق، حيث سيتقهقر تمثيل أحزاب الائتلاف من 64 مقعدا في الكنيست حاليا إلى 54 مقعدا، بينما أحزاب المعارضة ستكون ممثلة بـ66 مقعدا.

المصدر: موقع والا العبري