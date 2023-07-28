لافروف يعقد اجتماعا مع وزراء خارجية 31 دولة إفريقية

التقى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في 27 يوليو وزراء خارجية 31 دولة في القارة الأفريقية، وبحثوا خطط تعزيز التعاون بين البلدان وروسيا.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيانها أنه "تم إيلاء اهتمام خاص بقضايا الساعة المتمثلة في تعزيز الشراكة الروسية الأفريقية طويلة الأجل ذات المنفعة المتبادلة".

كما أفادت بأنه تم توقيع اتفاقيات تعاون مع زمبابوي في مجال أمن المعلومات، ومع جمهوريتي الكونغو والكاميرون بشأن السفر بدون تأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمية.

المصدر: RT