أوربان: الاتحاد الأوروبي مديون لهنغاريا بمليارات اليوروهات ونخشى أنه تم إنفاقها على أوكرانيا

قال رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، إن الاتحاد الأوروبي مديون لهنغاريا بمليارات اليوروهات، وتخشى بودابست أنه قد تم إنفاق هذه الأموال على أوكرانيا.

وأشار أوربان إلى أن المفوضية الأوروبية "في منتصف مدة خطة ميزانية الاتحاد الأوروبي ذات السبع سنوات" اقترحت زيادة الميزانية بعشرات المليارات الأخرى من اليوروهات، ومن المقرر إرسال 50 مليارا منها إلى أوكرانيا.

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وأضاف أوربان في حديث إذاعي اليوم: "ربما لا يعرف المستمعون أن الاتحاد الأوروبي مديون لنا. على جميع الدول الأعضاء أن تدفع كل عام لميزانية الاتحاد الأوروبي المشتركة، لقد دفعنا، وفينا بالتزاماتنا. منذ ذلك الحين، لم نحصل على الأموال التي كان ينبغي أن تأتي لنا وهي صخمة الحجم".

ووفقا له، يجب على الاتحاد الأوروبي تزويد بودابست بحوالي ملياري يورو لبناء سياج وحماية الحدود من المهاجرين غير الشرعيين، وكذلك نفس المبلغ لزيادة رواتب المعلمين في هنغاريا، وكذلك توفير الوصول إلى الأموال من صندوق الانتعاش الاقتصادي للاتحاد الأوروبي بعد وباء الفيروس التاجي.

وقال: "نحن لا نطرح هذا السؤال بدون سبب أو أساس. على الأغلب تم إنفاق الأموال المستحقة لنا على شيء آخر، على سبيل المثال على أوكرانيا. ولا توجد إجابة عن هذا السؤال الآن".

المصدر: نوفوستي