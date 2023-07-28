الداخلية البريطانية تشتري الخيام لإقامة مؤقتة لألفين من اللاجئين

أفادت قناة سكاي نيوز، بأن وزارة الداخلية البريطانية اشترت كمية كبيرة من الخيام، لاستيعاب 2000 مهاجر في المواقع العسكرية المهجورة لتوفير المال اللازم لإقامتهم في الفنادق.

وقالت القناة: "يتوقع حرس الحدود أن عدد اللاجئين الذين يعبرون القنال الإنجليزي عن طريق القوارب سيزداد بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، كما في العام الماضي، لذلك تفضل وزارة الداخلية الاستعداد لحالات الطوارئ من أجل تجنب الإنفاق على فنادق للمهاجرين".

إقرأ المزيد

ووفقا للقناة، هذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها الحكومة البريطانية، الخيام لإيواء المهاجرين: في الخريف الماضي، تم نصب عدة خيام في مركز استقبال اللاجئين في مانستون. وشراء الخيام هو جزء من استراتيجية حكومية أوسع لخفض تكلفة السكن للمهاجرين. وتؤكد السلطات بأن إيواء اللاجئين في الفنادق يكلف الخزينة 6 ملايين جنيه في اليوم.

وبحسب القناة، سيتم نقل أول 50 مهاجرا الثلاثاء المقبل على بارجة بابي ستوكهولم، الراسية في ميناء بورتلاند في دورست.

وعلى الرغم من احتجاجات السكان المحليين وانتقادات نشطاء حقوق الإنسان الذين أطلقوا على البارجة اسم "السجن العائم"، من المتوقع أن يتم استيعاب ما يصل إلى 500 شخص في الأشهر المقبلة.

المصدر: نوفوستي