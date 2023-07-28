بالفيديو.. حشد يهاجم عناصر الشرطة الأمريكية في سياتل

نشرت شرطة مدينة سياتل الأمريكية لقطات مصورة، تظهر عددا من عناصرها وهم يواجهون حشدا غير منضبط في سباق شوارع غير قانوني، انتهى بإطلاق النار على أربعة أشخاص.

يظهر الفيديو وصول الشرطة إلى تقاطع شارع برودواي وإيست بايك في حي الكابيتول هيل في حوالي الساعة 1:30 صباحا.

وقالت إدارة شرطة سياتل إن الضباط استجابوا لتقرير عن حشد كبير ومركبات تسير بتهور، مشيرة إلى أن "المحاولات الأولية لتفريق الحشد قوبلت بالمقاومة".

ويظهر في الفيديو أفراد من الحشد وهم يصورون طراد الشرطة المقترب على الهواتف الذكية، فيما قام البعض بإيماءات فظة تجاه رجال الشرطة، بينما بدأ آخرون في إلقاء أشياء على سيارتهم.

كما صعد أفراد من الحشد على غطاء محرك السيارة، وبدأ شخص ما سكب ما يبدو أنه مشروب على الزجاج الأمامي.

وقبيل الساعة الرابعة صباحا، سمع الضباط الذين بقوا في الموقع إطلاق النار ووجدوا ضحيتين عند التقاطع.

المصدر: "فوكس نيوز"