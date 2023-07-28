الصين تتهم اليابان بالتدخل في شؤونها الداخلية

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة، إن "الكتاب الأبيض" الجديد للدفاع الصادر عن السلطات اليابانية "يتدخل في شؤوننا الداخلية ويخلق توترا في المنطقة".

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يأتي ذلك، بينما اعتبرت الورقة الدفاعية اليابانية للعام 2023 المعروفة بالكتاب الأبيض أن أنشطة الصين العسكرية أصبحت مصدر قلق جاد لليابان.

ولفت التقرير المكون من 510 صفحات إلى أن الصين وروسيا وكوريا الشمالية تساهم في "أشد بيئة أمنية وتعقيدا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية"، معتبرا أن موقف الصين الخارجي وأنشطتها العسكرية أصبحت مصدر قلق جاد لليابان والمجتمع الدولي وتشكل تحديا استراتيجيا غير مسبوق.

وأشار التقرير إلى توقعات لامتلاك الصين 1500 رأس نووي بحلول عام 2035 وتفوقها العسكري المتزايد على تايوان، الأمر الذي يثير التوترات الإقليمية ويشكل تهديدا أمنيا، خاصة لجزر اليابان الجنوبية الغربية بما في ذلك أوكيناوا.

وتصدر وزارة الدفاع اليابانية "الكتاب الأبيض" سنويا للحديث عن الأوضاع العالمية وعلاقتها بالدفاع عن اليابان، وكذلك لتسليط الضوء على الوضع الدفاعي للبلاد بشكل عام.

المصدر: وكالات