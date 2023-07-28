بوتين: نرفض سياسة "القواعد بدلا من القوانين" ونعارض استغلال المناخ وحماية حقوق الإنسان لأغراض سياسية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفض استغلال المناخ وحماية حقوق الإنسان وما يسمى بأجندة الأجناس لأغراض سياسية، كما دعا إلى إشراك الأفارقة بشكل فعال في المنظمات الدولية.

وقال بوتين في كلمة خلال الجلسة العامة للقمة الروسية الإفريقية بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء الوفود الإفريقية:

الجلسة العامة للقمة الروسية الإفريقية بمشاركة الرئيس فلاديمير بوتين ورؤساء الوفود الإفريقية https://t.co/LfGc3I9Y0p — RTARABIC (@RTarabic) July 28, 2023

بوتين: لا نسمح باستخدام سياسة "القواعد بدلا من القوانين" والذي يضع القواعد هو الغرب.

بوتين: روسيا وإفريقيا متضامنتان في سعيهما نحو عالم متعدد الأقطاب.

بوتين: التسوية الإفريقية للأزمة الأوكرانية مهمة لأن إفريقيا على استعداد لحل القضايا الدولية، وليست وساطة من قبل ما يسمى بالعالم "الديمقراطي الحر".

بوتين: نحن على استعداد لدراسة مقترحات خاصة بتوسيع تمثيل إفريقيا في هيئة الأمم المتحدة بما في ذلك ضمن سياسة إصلاح مجلس الأمن الدولي.

بوتين: الوضع في عدد من المناطق الإفريقية، ولم يتم تسوية النزاعات القومية والإثنية، ولا زالت هناك أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية وهو إرث النظام الاستعماري ونهج "فرق تسد".

بوتين: روسيا تهتم بالتعاون الوثيق بين هيئات إنفاذ القانون الإفريقية والأجهزة الروسية المنوطة بذلك.

بوتين: يشارك عدد من الدول في التدريبات العسكرية الروسية، ونزود حوالي 40 دولة إفريقية بالأسلحة لجيوشها في إطار الاتفاقيات الثنائية.

بوتين: تعاود السفارتان الروسيتان في بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية إلى عملهما.

بوتين: القمة التي جرت يوم أمس تدل على أن روسيا وإفريقيا يريدان توطيد تعاونهما في عدد من القطاعات، ولدى رجال أعمالنا ما يعرضونه على زملائهم في إفريقيا.

بوتين: زيادة التبادل التجاري وتنويعه يتطلب التعامل بالعملات الوطنية.

بوتين: سنزيد من إمدادات الحبوب، في العام الماضي كان حجم التصدير للحبوب 11 مليون طن، والنصف الأول من هذا العام بلغ حجم الإمدادات 10 ملايين طن، على الرغم من كل العقوبات غير الشرعية ضدنا.

بوتين: سنوفر الإمدادات الغذائية في إطار برنامج الأمم المتحدة، سنورد 25-50 ألف طن لكل من الدول الإفريقية الست مجاناً. سندعم الدول في التكنولوجيات الزراعية.

بوتين: نقلنا المختبرات الطبية إلى إفريقيا أثناء جائحة كورونا، وشطبنا ديون بقيمة 23 مليار دولار.

بوتين: مستعدون جنبا إلى جنب مع الدول الصديقة أن نعمل من أجل المستقبل وبناء شراكة استراتيجية متبادلة المنفعة. نقيم العلاقات مع كل دولة إفريقية، ونقيم تلك العلاقات في إطار عالم متعدد الأقطاب.

رئيس الاتحاد الأفريقي عثمان غزالي:

عثمان غزالي: نقيم التعاون الفعال بين قارتنا وروسيا. لمسنا أثناء عملنا يوم أمس الأجواء الإيجابية والمستقبل الباهر لصداقتنا، لا سيما إذا ما انخرط في هذا العمل الشباب. علينا أن نساعدهم على ذلك ما سيشجع الاستثمارات الأجنبية.

عثمان غزالي: علينا أن نهيئ الموارد البشرية، ولا سيما الشباب، للعمل في مجال التكنولوجيا الرقمية.

عثمان غزالي: نحن في الاتحاد الإفريقي ندين الانقلاب في النيجر وننضم في ذلك إلى جانب المجتمع الدولي.

عثمان غزالي: بعض أعضاء وفدي درسوا في الاتحاد السوفيتي وهم يعملون الآن بيننا.

بوتين: الشباب الأفارقة موهوبون وكثير منهم تلقوا تعليمهم في الاتحاد السوفيتي وروسيا، وهو ما يدل على المواهب التي تتمتع بها القارة الإفريقية.

الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو النقيب إبراهيم تراوري

إبراهيم تراوري: نواجه ممارسات استعمارية جديدة، علمونا أن من لا يستطيع أن يناضل من أجل مستقبله لا يستحق مستقبله. تعودنا على النضال من أجل أوطاننا، حملنا السلاح لمكافحة الإرهاب. نستغرب كيف يسمي الإمبرياليون بعض الفصائل الإرهابية بالمعارضين والوطنيين.

إبراهيم تراوري: يجب على قادة الدول الإفريقية ألا يكونوا دمية في أيدي الإمبرياليين والمستعمرين.

إبراهيم تراوري: يجب أن نضمن الاكتفاء الذاتي لشعوبنا ودولنا، أن نضمن الأمن الغذائي، تلك هذ أولويتنا.

إبراهيم تراوي: علينا احترام شعوبنا التي تناضل ضد الاستعمار.

رئيس جمهورية الكاميرون بول بيا:

بول بيا: في ستينيات القرن الماضي حصلنا على الاستقلال كنتيجة للنضال والصراع الطويل، وقدم الاتحاد السوفيتي حينها المعونة لنا. نشكر بلدكم العظيم على هذا الدعم.

بول بيا: ندعو إلى التعاون بين بلادنا وروسيا، التعاون الذي دائما ما اهتمت به روسيا. هناك أكثر من مليار نسمة يقطنون إفريقيا، إلا أن تمثيلنا في المحافل الدولية لا يعكس ذلك.

بول بيا: ندعو روسيا إلى المساعدة في تصحيح هذا الوضع.

بول بيا: علينا التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وغيرها من القضايا الأمنية.

بول بيا: طلبتنا يتلقون التعليم في الجامعات الروسية ويعودون بالمعرفة إلى بلادنا ونحن نشكر روسيا لذلك.

بوتين: لدينا خبرة طائلة في العمل مع إفريقيا، ونحن نستطيع أن نستأنف تعاوننا، وأتمنى أن يستمر عملنا المشترك.

رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستان-آرشانج تواديرا:

نسعى لتنويع علاقاتنا الدبلوماسية والاقتصادية ونبحث عن شركاء اقتصاديين موثوقين.

بلادنا تتمتع بثروات كبيرة لا يستفاد بها، وذلك من تداعيات العهد الاستعماري.

رئيس جمهورية أوغندا يوويري موسيفيني: