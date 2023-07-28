وسط كابوس حرائق الغابات.. مواطنون يونانيون يطالبون الحكومة بالاستعانة بروسيا (فيديو)

تناقلت مواقع للتواصل الاجتماعي في أوروبا مقطع فيديو تحث فيه مجموعة من المواطنين في اليونان حكومتهم على طلب المساعدة من روسيا في مكافحة حرائق الغابات التي تجتاح البلاد.

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وفي التسجيل تقول مواطنة يونانية شابة: "البلاد تحترق.. و(طائرات برمائية روسية من طراز) "بي-200" قادرة على رفع 12 طنا من المياه في 14 ثانية، لكن الحكومة تفضل حرق اليونان بأكملها بدلا من أن تطلب من روسيا تقديم الطائرات التي ساعدتنا كثيرا في السابق".

وأضافت: "في الوقت نفسه، أدت العقوبات والقيود إلى غياب آلاف السياح (الروس) الذين كان يمكن أن يقدموا مساهمة كبيرة في اقتصادنا!".

ورفع متظاهرون يقفون خلف المتحدثة لافتات تقول "لا للحرب"، و"توقفوا عن تمويل الحرب في أوكرانيا!" و"الروس أصدقاء لليونانيين".

ويواصل عناصر الإطفاء اليونانيون مكافحة الحرائق المستعرة منذ أسبوعين في البلاد والتي أسفرت عن سقوط 5 قتلى، وسط مخاوف من اتساع رقعة النيران بسبب الرياح القوية.

وفي محيط مدينة فولوس طالت ألسلة النار مستودعا عسكريا، ما أدى إلى وقوع انفجارات قوية.

المصدر: RT