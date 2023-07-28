 
مباشر

وسط كابوس حرائق الغابات.. مواطنون يونانيون يطالبون الحكومة بالاستعانة بروسيا (فيديو)

أخبار العالم

وسط كابوس حرائق الغابات.. مواطنون يونانيون يطالبون الحكومة بالاستعانة بروسيا (فيديو)
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vrkr

تناقلت مواقع للتواصل الاجتماعي في أوروبا مقطع فيديو تحث فيه مجموعة من المواطنين في اليونان حكومتهم على طلب المساعدة من روسيا في مكافحة حرائق الغابات التي تجتاح البلاد.

إقرأ المزيد
إخلاء مناطق من المواطنين والسياح.. اليونان تكافح الحرائق الجامحة (فيديو)
إخلاء مناطق من المواطنين والسياح.. اليونان تكافح الحرائق الجامحة (فيديو)

وفي التسجيل تقول مواطنة يونانية شابة: "البلاد تحترق.. و(طائرات برمائية روسية من طراز) "بي-200" قادرة على رفع 12 طنا من المياه في 14 ثانية، لكن الحكومة تفضل حرق اليونان بأكملها بدلا من أن تطلب من روسيا تقديم الطائرات التي ساعدتنا كثيرا في السابق".

وأضافت: "في الوقت نفسه، أدت العقوبات والقيود إلى غياب آلاف السياح (الروس) الذين كان يمكن أن يقدموا مساهمة كبيرة في اقتصادنا!".

ورفع متظاهرون يقفون خلف المتحدثة لافتات تقول "لا للحرب"، و"توقفوا عن تمويل الحرب في أوكرانيا!" و"الروس أصدقاء لليونانيين".

ويواصل عناصر الإطفاء اليونانيون مكافحة الحرائق المستعرة منذ أسبوعين في البلاد والتي أسفرت عن سقوط 5 قتلى، وسط مخاوف من اتساع رقعة النيران بسبب الرياح القوية.

وفي محيط مدينة فولوس طالت ألسلة النار مستودعا عسكريا، ما أدى إلى وقوع انفجارات قوية.

المصدر: RT

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين: نرفض سياسة "القواعد بدلا من القوانين" ونعارض استغلال المناخ وحماية حقوق الإنسان لأغراض سياسية