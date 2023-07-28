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المعارضة السويدية تنتصر للنبي محمد

أخبار العالم

المعارضة السويدية تنتصر للنبي محمد
Globallookpress
البرلمان السويدي
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طالبت المعارضة السويدية رئيس لجنة العدالة في البرلمان وعضو حزب الديمقراطيين اليميني المتطرف ريتشارد يومشوف بالاستقالة، إثر نشره منشورات مهينة للنبي محمد عبر وسائل التواصل.

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ونشر يومشوف منشورا شتم فيه النبي محمد، ردا على نداءات مسلمي السويد للحوار بهدف الحد من عمليات حرق القرآن الاستفزازية.

وقد طالبت رئيسة حزب الديمقراطيين الاجتماعي السويدي ماغدالينا أندرسون، أكبر أحزاب المعارضة، يومشوف بالاستقالة حالا من رئاسة اللجنة البرلمانية.

وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية لحزب الديمقراطيين الاجتماعيين، مورغان يوهانسون، في تصريح لصحيفة "آفتونبلادت" إنه لا يمكن ليومشوف البقاء في منصبه، وعليه الاستقالة.

وشهدت الأيام الماضية، حرق نسخ من القرآن في كل من السويد والدنمارك، قوبلت بإدانات وعربية وإسلامية واسعة.​​​​​​​​​​​​​​

المصدر: الأناضول

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بوتين: نرفض سياسة "القواعد بدلا من القوانين" ونعارض استغلال المناخ وحماية حقوق الإنسان لأغراض سياسية