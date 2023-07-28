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أردوغان يستبدل نواب رئيسة المصرف المركزي في تركيا

أخبار العالم

أردوغان يستبدل نواب رئيسة المصرف المركزي في تركيا
Globallookpress
بنك تركيا المركزي
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أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوما رئاسيا اليوم الجمعة، قضى بإقالة النواب الثلاثة لمحافظة البنك المركزي التركي، وتعيين 3 نواب جدد.

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ووفق المرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية التركية فجر اليوم، تمت إقالة: إيمراه شينير، وطه تشاكماك، ومصطفى دومان، من مناصبهم كنواب لرئيس البنك المركزي التركي.

في المقابل، تم تعيين: عثمان جودت آكتشاي، وفاتح كاراهان، وخديجة كاراهان (وهي كبيرة مستشاري الرئيس التركي أردوغان) كنواب لرئيسة المركزي التركي حفيظة غاية أركان.

أردوغان يستبدل نواب رئيسة المصرف المركزي في تركيا
RT

المصدر: RT

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بوتين: نرفض سياسة "القواعد بدلا من القوانين" ونعارض استغلال المناخ وحماية حقوق الإنسان لأغراض سياسية