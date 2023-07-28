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بالجرم المشهود.. ضبط شخص يشعل النيران في غابات إقليم كالابريا الإيطالي (فيديو)

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بالجرم المشهود.. ضبط شخص يشعل النيران في غابات إقليم كالابريا الإيطالي (فيديو)
AP
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ألقت الشرطة في جنوب إيطاليا القبض على شخص يقوم عمدا بإشعال النيران في الحشائش والغابات في إقليم "كالابريا"، بعد أن تم تصويره وهو يقوم بإشعال النيران بواسطة طائرة بدون طيار "درون".

جاء الاختراق في قضية حرائق الغابات المدمرة التي تحاصر إقليم كالابريا منذ أوائل يوليو بعد أن قررت سلطات إنفاذ القانون المحلية الاستعانة بكاميرا عالية الدقة بدون طيار مزودة بقدرات تصوير حراري.

ووفقا للشرطة، اكتشفت الطائرة "شذوذا حراريا"، حيث رصدت شخصا يفر من حريق ناشئ على دراجة نارية.

وفي مقطع فيديو نشرته الشرطة، يمكن رؤية المشتبه به وهو يلقي الحجارة على الطائرة بدون طيار، التي بدورها تعقبت المشتبه به إلى مزرعة معزولة، حيث ألقت سلطات إنفاذ القانون المحلية القبض عليه، ليتبن أنه يبلغ من العمر 47 عاما، ولديه تاريخ من الجرائم الصغيرة.

ونشر عمدة الإقليم روبرتو أوكيوتو مقطع الفيديو عبر حساباته على "تويتر" و"فيسبوك"، وعلق قائلا: "كالابريا منطقة حضارية لكن بها أيضا بعض الحمقى الذين يذهبون لإشعال النيران في الغابة، مثل هذا الشخص. من أين أتى، الكهوف؟".

ولفت أوكيوتو إلى أن الإقليم لديه 30 طائرة بدون طيار تحت تصرفه لمراقبة حالة حرائق الغابات، مشددا على عدم التسامح مطلقا مع مثيري الحرائق.

المصدر: cbs news

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