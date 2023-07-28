الخارجية السعودية تستدعي القائمة بأعمال السفارة الدنماركية على خلفية حرق القرآن

استدعت وزارة الخارجية السعودية القائمة بأعمال السفارة الدنماركية لدى المملكة وسلمتها مذكرة احتجاج، على خلفية إقدام متطرفين على إحراق نسخة من القرآن أمام سفارة العراق في كوبنهاغن.

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ووفق ما ذكرت وكالة "واس" السعودية للأنباء، فإنه "إلحاقا للبيان الصادر من وزارة الخارجية بتاريخ 22 يوليو 2023 بشأن ما قامت به مجموعة متطرفة في الدنمارك بحرق نسخة من القرآن الكريم، ورفع شعارات كراهية وعنصرية ضد الإسلام والمسلمين، قامت وزارة الخارجية اليوم باستدعاء القائمة بأعمال السفارة الدنماركية لدى المملكة وتم تسليمها مذكرة احتجاج تتضمن مطالبة المملكة بوقف هذه الأعمال المشينة، والتي تخالف كافة التعاليم الدينية، والقوانين والأعراف الدولية، مؤكدة رفض المملكة القاطع لكل هذه الأعمال التي تغذي الكراهية بين الأديان".

وكانت مجموعة دنماركية يمينية متطرفة ومناهضة للإسلام أحرقت الأسبوع الفائت، نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة العراقية بالعاصمة كوبنهاغن، ما أثار ردود أفعال دولية شاجبة.

المصدر: واس