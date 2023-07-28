المحكمة العليا البرازيلية ترفض تسليم مواطن روسي للولايات المتحدة

أفادت وزارة العدل في البرازيل بأن المحكمة العليا في البلاد، اعتبرت أن طلب السلطات الأمريكية تسليم الروسي سيرغي تشيركاسوف، يفتقر لأي أساس يسمح بتلبيته.

ويشار إلى أن تشيركاسوف، يقضي عقوبة السجن في البرازيل بعد إدانته بالتجسس والاحتيال.

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وجاء في بيان الوزارة البرازيلية: "فيما يتعلق بطلب الولايات المتحدة، فقد اعتبرت DRCI (إدارة استرداد الأصول والتعاون القانوني الدولي) التابعة لوزارة العدل والسلامة العامة أنه عديم الأساس، لأنه يوجد بحق المتهم طلب تسليم وافقت عليه المحكمة الفيدرالية العليا".

وأوضحت الوزارة أنها تلقت طلبين حول ترحيل تشيركاسوف - من روسيا والولايات المتحدة. وتم تعليق تنفيذ طلب موسكو "وفقا للمادة 95 من القانون رقم 13445/2017". وينص هذا القانون البرازيلي على أنه إذا كان الشخص موضوع الترحيل والتسليم لا يزال قيد المحاكمة أو تمت إدانته في البرازيل بجريمة يعاقب عليها بالسجن، فلن يتم التسليم إلا بعد اكتمال العملية أو تنفيذ الحكم، باستثناء حالات الإفراج المبكر.

في عام 2022، تم الحكم على تشيركاسوف في البرازيل بالسجن لمدة 15 عاما بتهمة التجسس لصالح دولة أجنبية، فضلا عن الاحتيال.

في مارس الماضي، اتهمت وزارة العدل الأمريكية تشيركاسوف غيابيا. وتعتقد واشنطن أن هذا الروسي بعد انتحاله لاسم البرازيلي فيكتور مولر فيريرا، تصرف في الولايات المتحدة "كعميل لدولة أجنبية" وانخرط أيضا في عمليات احتيال باستخدام التأشيرات والوسائل المصرفية والوسائل الإلكترونية.

المصدر: نوفوستي