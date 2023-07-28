قائد الانقلاب في النيجر يدعو المواطنين للهدوء وتجنب العنف

دعا العقيد أحمدو عبد الرحمن، قائد الانقلاب العسكري في النيجر، المواطنين إلى الهدوء وتجنب أي أعمال عنف وشغب.

وقال العقيد في خطاب موجه للشعب، يوم الخميس، إن "مجلس الإنقاذ الوطني يدعو السكان للهدوء وكذلك لتجنب أي أعمال شغب من شأنها أن تؤدي إلى تدمير منشآت حكومية وخاصة".

وأشار عبد الرحمن إلى محاولات الاعتداء على الأشخاص والممتلكات أثناء المظاهرات في عاصمة النيجر، مدينة نيامي.

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وتشير التقارير الإعلامية إلى أن عاصمة النيجر شهدت مظاهرات لمعارضي ومؤيدي الرئيس المعزول محمد بازوم في أعقاب إعلان العسكريين عزله وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال وتشكيل "مجلس الإنقاذ الوطني" لتولي زمام السلطة.

وحسب التقارير الواردة، كانت هناك عدد من الحوادث المتعلقة بأعمال العنف أثناء المظاهرات، بما في ذلك الاعتداء على مكتب الحزب الحاكم.

المصدر: وكالات