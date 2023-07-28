نتنياهو يصف التعديلات القضائية في إسرائيل بأنها "تصحيح طفيف"

سعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، للتقليل من الحجم المعطى للتعديلات القضائية التي تثير موجة احتجاجات في إسرائيل وانتقادات في الخارج.

وفي تصريح لشبكة "ايه بي سي" الأمريكية وصف نتنياهو التعديلات بأنها "تصحيح طفيف".

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وقال "التعديلات القضائية توصف وكأنها نهاية الديمقراطية الإسرائيلية.. أعتقد أن ذلك سخيف والكل سيدرك ذلك متى انجلى الغبار".

وأوضح أنه دفع باتجاه إقرار التعديلات التي ترمي إلى تعزيز صلاحيات الحكومة على حساب صلاحيات المحكمة العليا بما يتيح استعادة "التوازن" وليس ترجيح كفة على حساب أخرى.

وتابع قائلا "علينا أن نصحح اختلال التوزان وهذا ما فعلناه للتو.. إنه تصحيح طفيف"، وقد كرر تصريحه هذا في مقابلة أخرى أجرتها معه شبكة "سي إن إن".

والاثنين تمكن نتنياهو وشركاؤه في الائتلاف الحاكم الذي يضم أحزابا يمينية متطرفة ودينية متشددة، من تمرير بند في البرلمان في تصويت على نص يحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال قرار حكومي.

ويتظاهر آلاف الإسرائيليين بشكل شبه يومي ضد خطة التعديلات القضائية التي تتعرض أيضا لانتقادات خارجية ومن بين المنتقدين الرئيس الأمريكي جو بايدن.

والخميس، صرح نتنياهو بأن بايدن في آخر محادثة دعاه إلى زيارة البيت الأبيض في الخريف"، مضيفا: "أعتقد في سبتمبر"، علما بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يتلق منذ عودته إلى الحكم في نهاية العام 2022 دعوة رسمية إلى مقر الرئاسة الأمريكية.

وأبقت الرئاسة الأمريكية الغموض قائما حول ما إذا اللقاء سيعقد في البيت الأبيض، واكتفت المتحدثة كارين جان بيار بالإشارة إلى "لقاء في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام".

المصدر: أ ف ب